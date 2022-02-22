UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya'nın Slavia Prag ekibine kendi sahasında 3-2 yenilen Fenerbahçe , deplasmanda turu geçmenin peşinde... Sarı-Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu belli oldu. 24 Şubat Perşembe günü Prag Sinobo Stadı'nda oynanacak maçta Filip Novak ve Luiz Gustavo forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de yıldız isimler Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae Prag'a götürülecek, durumları ise maç saatinde belli olacak.

Kadıköy'de 3-2 kaybeden Fenerbahçe'ye tur için deplasmanda 2 farklı galibiyet gerekiyor. Tek farklı galibiyet ise karşılaşmayı uzatma bölümüne taşıyacak.

Yusuf Dursun