Sezon başında UEFA’ya bildirilen listede Serdar Dursun’a yer verilmemişti. Ara transfer döneminin ardından güncellenen kadroda golcü oyuncu, Ozan Tufan ile birlikte eklendi. Ancak Serdar, Giresunspor karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle Avrupa’da yine siftah yapamayabilir. Miguel Crespo, FFP nedeniyle yine Avrupa kadrosuna eklenemedi. Yine FFP yüzünden Diego Rossi de listeden çıkartılmak zorunda kalındı. Bu oyuncuların yanı sıra İrfan Can Kahveci ve Filip Novak’ın da perşembe günkü karşılaşmada forma giyemeyecekleri öğrenildi.