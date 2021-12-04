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Fenerbahçe'de Slaven Bilic sesleri! Haber bekleniyor

Fenerbahçe Yönetimi, Slaven Bilic ile Beijing Guoan Başkanı Zhou Jinhui arasında yapılacak görüşmeyi bekliyor. Buradan çıkacak sonuç, Sarı Lacivertliler’in teknik direktör konusundaki rotasını belirleyecek.

04 Aralık 2021, Cumartesi 09:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Slaven Bilic sesleri! Haber bekleniyor

Sarı-Lacivertliler, teknik dirketör değişimine hazırlanıyor. Yönetim, yeni hocayı belirlemek için yoğun çalışma içerisinde. İlk aday olan Slaven Bilic için Fenerbahçe ’nin gözü kulağı Çin’de. Beijing Guoan’ı çalıştıran Slaven Bilic, kulüp başkanı Zhou Jinhui’den yeni yılda sözleşmesinin feshedileceği sözünü almıştı. Sarı-Lacivertliler, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla temasa geçerek daha erken ayrılıp ayrılamayacağını sordu.

Bilic’in de bu konuyu görüşmek için Jinhui’den randevu istediği kaydedilmişti. Yönetim, bu toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Eğer Hırvat teknik adam, sözleşmesini feshedebilirse, Fenerbahçe Yönetimi Pereira ve ekibiyle yolları ayırıp takımın başına Bilic’i getirecek.

Bilic olmazsa Farioli

Çin’den olumsuz haber gelmesi halinde ise Sarı-Lacivertliler’in önünde iki seçenek var. İlki, ligin devre arasına kadar Vitor Pereira ile yola devam etmek. Diğeri ise başka bir hocayla temasa geçmek. Bu konudaki ilk aday ise Karagümrük’ün teknik adamı Francesco Farioli. Başkan Süleyman Hurma’dan, İtalyan çalıştırıcı ile görüşme için izin alınmıştı. Bilic’e erken sözleşme feshi için onay çıkmaması halinde Farioli ile ilk görüşmenin yapılması bekleniyor.


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