Editörümüz Çağrı Davran, Fenerbahçe ’nin teknik adam gündeminde yaşananları değerlendirdi:

Fenerbahçe’de 2. kez başkan seçilen Ali Koç, teknik direktör seçimi konusunda geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması adına daha profesyonel bir yapı kurmak istedi. Takımın başına getireceği hocayı; bu kez çevresinden fazla etkilenmeden, kendi bildiği yolda giderek seçmekte kararlı olan Başkan Koç’un aklında elit bir hoca vardı. Bu yüzden önce boşta olan en iyi hocalara gittiler... İngiltere’de Rafa Benitez’le görüştüler, yıllık 3.5 milyon Euro teklif ettiler. Bir yandan kamuoyunun tepkisini de ölçen Sarı Lacivertliler, Paulo Fonseca, Zlatko Dalic (Görüşülmedi dense de) Lucian Favre ve Villas Boas’la ya yüzyüze ya da görüntülü olarak telefondan temasa geçtiler.

Fulham da talip oldu

Favre, Türkiye’de çalışmayacağını söyledi. Benitez, kamuoyunda çok beğenilmedi. Tottenham’la anlaşamayan Fonseca ve Boas, kapıyı 5-6 milyon Euro’lardan açarken, transfer konusunda da bütçe istekleri yüksekti. Başkan Koç, son olarak 4-5 gün önce rotayı Beşiktaş ’ın eski hocası olan ve geçen sezonun devre arasında yıllık 5.5 milyon Euro’ya Çin kulübü Beijing Guoan’la anlaşan Slaven Bilic’e çevirdi. Bilic’le 3-4 kez görüşüldü ve Fulham’ın da talip olduğu Hırvat teknik adam ikna edildi. Koç, Türkiye’yi ve kulübü, diğer adaylara göre daha iyi bilmesi sebebiyle Bilic’i çok istiyordu.

Belki bugün belli olmaz

Bilic’i bırakması için Guoan’la görüşüldü ama Çin kulübü, yeniden yapılanma ve şampiyonluk hedefiyle başladığı bu sezonda deneyimli hocayı bırakmayacağını belirtti ve şu an için bu defter kapandı. Eğer önceki gün izin çıksaydı, bugün Slaven Bilic, Fenerbahçe’nin hocası oluyordu. Ancak ilerleyen zamanda ne olur bilinmez. Fenerbahçe’ye bir hoca gelir ama Başkan Koç’un aklındaki Bilic, bir bakmışsınız, 5-6 ay sonra teknik adamlık koltuğuna oturmuş... Şu anki şartlarda Başkan Koç, “Hocamızı pazartesi (bugün) açıklayacağız” demişse de, yeni teknik direktörün yarın ya da ilerleyen günlerde açıklanması benim için sürpriz olmaz.

Teklifler ve beklentiler

Gelecek teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme yapılacak. Senelik maksimum ücreti, 2 ile 2.5 milyon Euro arasında. Adaylara söylenen ise “Bu takım 1 maçla şampiyonluğu kaçırdı. 5-6 kişiyi gönderip, eksik bölgeleri tamamlayacağız”

Sarı-Lacivertliler’deki ilk döneminde beklentilerin çok uzağında kalan Başkan Ali Koç, yapılan hataların tekrarlanmamasını istiyor. Futbolda bu kez farklı bir yol izleyen Başkan Koç ve kurmayları, daha profesyonel bir teknik ekip kurma adına Emre Belözoğlu’nu bile bu yolda devre dışı bıraktı; yabancı hocaya yöneldi. Şu ana kadar birçok yabancı teknik adamla görüşüldü. Sarı Lacivertliler’in hoca için ayırdığı maksimum senelik bütçe 2 ile 2.5 milyon Euro ve gelecek teknik direktörle 2+1 yıllık sözleşme yapılacak.

Yaşlı yabancılar gidici

Hedef bu sezon elbette şampiyonluğa oynamak ve beklentiler çok yüksek. Adaylarla yapılan konuşmalarda Başkan Koç, “Bu takım geçen sezon tek bir maçla (Sivasspor) şampiyonluğu kaçırdı. Kötü bir takımımız yok. Ancak özellikle Szalai ve Pelkas hariç, yabancılarımızın büyük çoğunluğu 30 üzeri. 5-6 kişiyi gönderip, yerlerine iyi takviyelerle eksik yerleri kapatacağız” diyor.

Sadece Başkan biiliyor!

Ali Koç, “Elimizde 2.5 hoca adayı var” diyor, ancak kurmayları önüne 6-7 ismin dosyasını koydu. Bjelica ve Marco Silva’nın yanı sıra Makedonya’dan Igor Angelovski de listede. Kararı verecek tek kişi ise elbette Başkan...

Yukarıdaki yazıların içinde de belirttiğimiz gibi Fenerbahçe, çok sayıda -farklı futbol anlayışlarına sahip- hoca adayıyla görüştü ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Bazılarını Başkan Ali Koç yaptı, bazılarıyla görevlendirdiği isimler temasa geçti. Başkan Koç “Elimizde 2.5 hoca adayı var” diyor. Ancak kurmayları onun önüne 6-7 ismin dosyasını koymuş durumda.

Unutmayın burası Fenerbahçe...

Başkanın en yakınındakilerin bile kararı - vermiş ya da verecek- son ana kadar bilemeyecekleri kesin. Bilselerdi, yönetime yakın isimlere bu haber çoktan uçurulmuştu. Söz konusu adaylar arasında varlığından haberdar olunan teknik direktörler, geçen sezon da gündeme gelen Nenad Bjelica, Everton’ın eski hocası Marco Silva ve Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez uluslararası büyük bir turnuvada (EURO 2020) oynatan ve elense de başarılı bir performans gösteren Igor Angelovski. Son sözü şu şekilde bitirmekte fayda var; Burası Fenerbahçe, burada her şey olabilir...

Çağrı Davran





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