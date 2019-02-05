Fenerbahçe'de Skrtel can sıkıyor!

Yönetimin yaptığı yeni sözleşme teklifini ağırdan alan Skrtel, bu tavrıyla herkesi şaşırttı.

05 Şubat 2019, Salı 08:35
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Fenerbahçe'de Skrtel can sıkıyor!

Ara transferde yaptığı takviyelerle takımı güçlendiren Fenerbahçe'de iç transfer gündemi ısınıyor. Önümüzdeki sezonun takımını kurmaya başlayan yönetimin önceliklerinden biri sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel.

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Yönetim Skrtel'e sözleşme teklifi yapmasına rağmen hala cevap gelmedi. Bu durum herkesin canını sıktı. 34 yaşındaki stoperin 3 yıllık sözleşme ile birlikte ücretinde artış talep ettiği ifade ediliyor. Yönetim yıllık 2.7 milyon Euro teklif etti.

(Takvim)

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