Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5’e 2 top kapma ve pas idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Mevlüt Erdinç ve Victor Moses özel program dahilinde çalıştı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.