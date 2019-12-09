Sarı-Lacivertliler, iki günlük iznin ardından bugün sezonun en zorlu maçı için hazırlıklara başlayacak. Sivasspor karşılaşmasını bu kadar zorlu kılan, sadece rakibin müthiş formu ve 6 maçlık galibiyet serisi değil. Fenerbahçeli futbolcular, 15 Aralık pazar günü sahada hem Yiğido’yla hem de olumsuz hava şartlarıyla mücadele edecek.

Bu sezon ilk kez ‘gündüz’ sayılabilecek bir saatte, 16.30’da sahaya çıkacak olan Fenerbahçe’yi sıfırın altında hava sıcaklığı bekliyor. Hava koşulları sürekli değişmekle birlikte, maç saati kar yağışı da olabilir. Sağlık ekibi, oyuncuların bu koşullara ayak uydurması için gerekli hazırlıkları yapmaya başladı.

Sağlık heyeti seferber oldu

Bu zorlu maç öncesi tam anlamıyla alarm verilmiş durumda. Gençlerbirliği karşısında sakatlık yaşayan Emre, Serdar Aziz ve Vedat Muriç için sağlık heyeti tam anlamıyla seferber oldu

Fenerbahçe, sakatlık belasından bir türlü kurtulamadı. Sarı-Lacivertliler, kupadaki İstanbulspor mücadelesinde Victor Moses’ı kaybetti. 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçında ise önce Serdar Aziz, ardından Emre Belözoğlu sakatlanarak kenara geldi. Bu ikili yeteri kadar endişe yaratmışken Muriç’in de sorun yaşayıp oyundan çıkması, taraftarları fazlasıyla korkuttu. 3 futbolcu bugün detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Bu isimlerden Muriç’in durumu diğer arkadaşlarına oranla daha iyi görünüyor. Yine de Ersun Yanal, 3 öğrencisi için de son derece hassas. Sağlık ekibi, Emre, Serdar ve Muriç’in adeta üzerine titreyip, hazır hale getirmeye çalışacak.

Sarı kart alarmı

Emre, Serdar ve Muriç’in önemli bir sıkıntısı daha var. 3 yıldız da oynamaları halinde Sivas’a kart sınırında gidecek. Görecekleri sarı kartla, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecekler.

Sivasspor maçı öncesi Ersun Yanal’ın canını sıkan bir ciddi konu daha var. Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç sakatlıklarını atlatıp Yiğido karşısında sahaya çıkarsa, kart konusunda son derece dikkatli olmaları gerekecek. 3 yıldız da ceza sınırında bulunuyor. Emre, Serdar ya da Muriç, pazar günkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta Kadıköy’de Beşiktaş ile oynanacak derbide cezalı duruma düşecek. Ersun Yanal, ilk 11’in değişilmezi olan 3 öğrencisini kart konusunda uyaracak. Ayrıca kendisi de sınırda olan kaptan Emre de bu konuyla ilgili arkadaşlarıyla konuşarak, derbide mutlaka sahada olmaları gerektiğini anlatacak.