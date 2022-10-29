Fenerbahçe’de sistem mecburen değişiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan ve 3-3'lük beraberliği yakalayan Fenerbahçe 'de sakatlık problemleri can sıkıyor. Yaşanan sakatlıklar sonrası özellikle savunma hattında önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.

Artık gözler İstanbulspor’da

İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün başladı. Rennes maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular ise sahada koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Sarı-Lacivertliler'de King ve İsmail Yüksek takımla çalışmalara dönerken; Mert Hakan bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Peres, Rossi ve Henrique ise günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Kaptan Altay’a Jesus morali

Altay Bayındır yine kâbus gibi bir maç yaşadı. Bunun nedeni, Rennes maçında skor 3-0 olduktan sonra yine kendi taraftarları tarafından protesto edilmesiydi. Mücadelenin 3-3 sona ermesine en çok sevinen isimlerin başında kaptan Altay geldi. Ayrıca maçın ardından Jorge Jesus’un basın toplantısında öğrencisine sahip çıkması ve taraftarlara bu konuda mesaj göndermesi de başarılı file bekçisine moral verdi. Soyunma odasında arkadaşlarının da Altay’a destek çıktığı öğrenildi.

4 genç kadroda Arda 78’de girdi

Fenerbahçe’nin önceki günkü maç kadrosunda, altyapının gücü de ortaya çıktı. Jorge Jesus, öz kaynaktan yetişen Ertuğrul Çetin (Kaleci, 19 yaşında), Yiğit Efe Demir (Stoper, 18 yaşında), Yusuf Kocatürk (Orta saha, 18 yaşında) ve Arda Güler’i (Orta saha, 17 yaşında) Rennes mücadelesinde yedek kulübesinde oturttu. 4 gençten sadece Arda Güler şans buldu. 17 yaşındaki yıldız 78. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yetenek yine etkili bir futbol sergiledi.

Dinamo Kiev’in iddiası kalmadı

Temsilcimiz, B Grubu’ndaki son maçına 3 Kasım Perşembe günü Dinamo Kiev karşısında çıkacak. Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle mücadeleye Polonya ev sahipliği yapacak. Dinamo Kiev, AEK Larnaka ile berabere kalarak gruptaki ilk puanını alsa da 3. olup Konferans Ligi’ne geçme şansını da yitirdi. Lucescu’nun ekibinin, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde herhangi bir iddiası kalmadı. Ukrayna Ligi’nde sıkıntılı bir dönemden geçen Dinamo Kiev, perşembe günü yedeklerle sahaya çıkabilir.

Rennes’de ‘aptal’ polemiği

Fransız ekibinde sağ kanat oyuncusu Bourigeaud, 3-0 öne geçtikleri maçta sahadan 3-3 ayrılmalarıyla ilgili olarak, “Biz aptalız” demişti. Teknik direktör Genesio ise, “Teknik direktör benim. Eğer bir aptal varsa o da benim” ifadelerini kullanmıştı. İkilinin bu sözleri, Fransa’da polemik yarattı. Fenerbahçe maçından sonra takım içinde kriz yaşandığı öne sürüldü. Bazı oyuncuların, Genesio’nun 3-1’ken doğru hamleleri yapmadığı düşüncesinde oldukları iddia edildi.

‘3-0 tehlikeli skordur!’

Fenerbahçe maçı sonrası bir ilginç demeç de Rennes’in stoperi Arthur Theate’den geldi. Belçikalı savunmacı, “3-0 her zaman tehlikeli bir skordur. Çünkü rakibin kaybedecek bir şeyi kalmıyor” ifadelerini kullandı. Theate’nin bu sözleri, Rennes taraftarlarını kızdırdı. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, 3-0’lık skoru koruyamamanın hiçbir bahanesi olamayacağı, ilk kez bir oyuncunun 3 farklı öne geçmekten neredeyse pişmanlık duyduğu tarzı ifadeler kullanıldı.

Mecburen 4’lüye geçiş

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Willian Arao takıma katıldı ancak Başakşehir maçında İsmail Yüksek sakatlandı. Rennes mücadelesinden hemen önce ise Diego Rossi, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Fransız ekibine karşı müthiş geri dönüşün geldiği mücadelede ise Gustavo Henrique, sakatlar kervanına katıldı.

Jorge Jesus, Brezilyalı öğrencisinin 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Luan Peres’in de henüz iyileşememiş olması nedeniyle tecrübeli teknik adamın elinde sağlıklı stoper olarak sadece Serdar Aziz ve Attila Szalai kaldı. Altyapıdan yetişen ve zaman zaman kadroya alınan 18 yaşındaki Yiğit Efe Demir de bir diğer seçenek.

Rennes’e karşı fark yarattı

Jesus’un 3’lü savunmaya devam etmek için Willian Arao’yu savunmaya çekme şansı var. Ancak İsmail Yüksek’in durumu belirsiz olduğu için, Sambacı’nın pozisyonuyla oynaması beklenmiyor.

Yarın İstanbulspor ile oynanacak maçta Jesus’un yeniden 4’lü defansa dönme ihtimali son derece yüksek. Rennes karşısında da bu sisteme geçildikten sonra Sarı-Lacivertliler, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmişti. 4’lü defansa dönüş yapılması halinde, frikikten harika bir gol atarak formasına müthiş bir şekilde kavuşan Miha Zajc’a 11’de yer açılabilir.

Yaklaşık 2 ay sonra Rennes maçında süre alarak formasına kavuşan Zajc, frikikten attığı golle farkı 1’e indirmiş ve geri dönüşün mümkün olduğunu göstermişti. 4’lü defansa dönülmesi halinde, Sloven oyuncuya 11’de yer açılabilir.

Samuel, Rennes’i perişan etti!

Fenerbahçe’nin 3-0 geriden gelip 3-3’lük skorla bitirdiği Rennes maçında birçok isim kahramanlaştı. Valencia, Zajc ve Emre Mor, attıkları gollerle ön plana çıktı. Crespo ve İrfan Can asistleriyle parladı. Bir oyuncu var ki skor katkısı olmasa da performansı ve istatistikleriyle tarihi maça damga vurmayı başardı: Bright Osayi-Samuel... Nijeryalı futbolcu, 90 dakika boyunca Fransız ekibinin sol kanadını tam anlamıyla perişan etti. Önde oynayan Te rrier, yerine giren Sulemana ve sol bek Truffert, 24 yaşındaki oyuncuyu bir türlü durduramadı. Samuel, müthiş istatistiklere imza attı. Yıldız futbolcu, 6 dripling denemesinin tamamında başarılı oldu. Nijeryalı oyuncu, yüzde 88 isabetle 64 başarılı pas attı, 14 ikili mücadele kazandı, 3 top kaptı ve 10 başarılı defansif aksiyona imza attı. Sahaya adeta yüreğini koyan Osayi-Samuel, mücadelesiyle geri dönüşün mimarları arasındaki yerini aldı.