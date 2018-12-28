THY Euroleague’de tek mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, bugün oynayacağı 15. hafta maçında, son şampiyon Real Madrid’i ağırlayacak. Evinde oynadığı son maçta, ligin bir başka şampiyonluk adayı CSKA Moskova’yı geriden gelerek yıkmayı başaran Sarı-Lacivertliler bu kez de İspanyol devi Real Madrid’i yenmeye çalışacak.

Üst üste 10 maçtır kazanıyoruz

Ligde üst üste 10, toplamda ise 13 galibiyet alan Fenerbahçe Beko’nun tek yenilgisi bulunuyor. Haftaya lider giren Zeljko Obradovic yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, 12 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan takipçisi Real Madrid’i yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.