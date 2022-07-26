Fenerbahçe 'de takımda düşünülmeyen oyunculardan biri olan Luiz Gustavo, Rudi Garcia'nın hocalığını yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştı. Gustavo'nun kısa sürede yeni takımına imza atması beklenirken, sıra artık listedeki diğer oyunculara geldi. Yeni sezon başlamadan Kanarya; Lemos, Samatta, Caulker, Max Meyer ve Berisha gibi isimleri de kiralama ya da bonservis üzerinden başka takımlara yollamak istiyor.

Pelkas kulüp aramaya başladı

Yeni sezonda düzenli olarak Fenerbahçe'de forma giymesi zor gözüken Dimitris Pelkas, menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladı. Ülkesi Yunanistan'dan da teklifler aldığı konuşulan Pelkas'la, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin ilgilendiği bilgisine ulaşıldı. İngiltere Championship'te mücadele eden Hull'ın, Pelkas için yaklaşık 5 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği konuşuluyor.