Fenerbahçe’de Sinan Gümüş şimdilik kalıcı

Fenerbahçe ’de Sinan Gümüş’ün yeni sezon öncesi başka bir takıma gönderilmesi bekleniyordu. Ancak Vitor Pereira’nın yeni sistemi Sinan’a yaradı. 26 yaşındaki oyuncu hazırlık maçlarında başarılı bir performans sergiledi.

Portekizli teknik adamın, “Onunla ilgili acele karar vermeyelim” demesi üzerine yönetim beklemeye geçti. Sinan’a talip olan kulüplere, “Şimdilik bizimle devam edecek. Son kararı önümüzdeki süreçte vereceğiz” mesajı gönderildi.

Sinan Gümüş, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında elinden geleni yapıp, Fenerbahçe’de kalmayı ne kadar çok istediğini göstermeye kararlı.