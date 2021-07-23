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Fenerbahçe’de Sinan Gümüş şimdilik kalıcı

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi başka bir takıma gönderilmesi planlanan Sinan Gümüş, Vitor Pereira’nın gelişi sonrası sergilediği başarılı performans ile dikkat çekti.

23 Temmuz 2021, Cuma 10:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de Sinan Gümüş şimdilik kalıcı

Fenerbahçe ’de Sinan Gümüş’ün yeni sezon öncesi başka bir takıma gönderilmesi bekleniyordu. Ancak Vitor Pereira’nın yeni sistemi Sinan’a yaradı. 26 yaşındaki oyuncu hazırlık maçlarında başarılı bir performans sergiledi.

Portekizli teknik adamın, “Onunla ilgili acele karar vermeyelim” demesi üzerine yönetim beklemeye geçti. Sinan’a talip olan kulüplere, “Şimdilik bizimle devam edecek. Son kararı önümüzdeki süreçte vereceğiz” mesajı gönderildi.

Sinan Gümüş, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında elinden geleni yapıp, Fenerbahçe’de kalmayı ne kadar çok istediğini göstermeye kararlı. 

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