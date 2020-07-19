Fenerbahçe’de Simon Falette formasına kavuştu

Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Simon Falette, Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı.

19 Temmuz 2020, Pazar 22:29 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de Simon Falette formasına kavuştu

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşayan ve karşılaşmaya devam edemeyen Falette, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakmadı. Sivaspor maçında sakatlık yaşayan Falette’nin yapılan tetkiklerinde kalça eklemi etrafında ödem oluştuğu tespit edilmişti.

Devre arasında kadroya katılan Gineli stoper Falette, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Gineli stoper Galatasaray ile oynanan derbide yedek soyunmuş, karşılaşmada süre almamıştı. 

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