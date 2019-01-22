Düşme hattında bitirdiği ilk yarının ardından ikinci devreye Bursa beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe’de şimdi gözler transfere çevrildi.

Yeni Malatya’dan stoper Sadık Çiftpınar’dan başka takviyesi olmayan Sarı- Lacivertliler’in gündeminde İngiltere Premier Lig ekipleri Chelsea’den Victor Moses ile Leicester’dan Adrien Silva’nın yanı sıra Galatasaray’ın kendisine kulüp bulmasını istediği Serdar Aziz var. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz çarşamba günü FBTV’de yaptığı ‘Camiaya Sesleniş’ programında açıklaması beklenen transferleri pürüzler giderilemediği için paylaşmamış ama en az 3-4 takviye yapacaklarını belirtmişti.

İki kiralık, bir bonservis

Sarı-Lacivertliler, uzun süredir gündemlerinde olan Moses, Adrien Silva ve Serdar Aziz konusunda son noktayı hafta içinde koymayı hedefliyor. Koç’un işaret ettiği transferler içinde bulunan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Moses’ın Chelsea’den kiralanması gündemde. Orta sahada görev yapan Adrien Silva’da da aynı yolu izleyip 29 yaşındaki Portekizli’nin, Leicester’dan kiralama yöntemiyle takıma kazandırılması düşünülüyor. Galatasaray’ın gözden çıkardığı ve 2 milyon Euro bonservis bedeli getirmesini istediği Serdar Aziz konusunda ise Sarı-Kırmızılı ekiple son pazarlıkların yapılacağı öğrenildi. Öne geçtiği Bursa’da beraberlikle yetinmek zorunda kalan Fenerbahçe’nin tranfserleri hafta içinde bitirip lige odaklanmayı planladığı belirtiliyor.