Attila Szalai ve Min-jae Kim’in adı Avrupa’nın devleriyle anılırken, Fenerbahçe ’nin bir stoperi daha transferin gözdesi haline geldi: Marcel Tisserand! Kongolu savunmacı için Fransa’dan St.Etienne ve Almanya’dan Hertha Berlin’in menacerler aracılığıyla temasa geçtiği ve Tisserand’ın durumuyla ilgili araştırma yaptıkları kaydedildi. Fenerbahçe, 28 yaşındaki savunmacı için geçen sezon 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Szalai ve Kim’in kalması halinde, Tisserand’ın satışına onay çıkabilir.