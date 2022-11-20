Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Menajeri İstanbul'a davet edildi
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı birçok Avrupa deviyle anılan genç futbolcunun menajeri İstanbul'a davet edildi.
Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği performansla hem taraftarını mutlu eden, hem de oynadıkları futbolla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Sarı Lacivertliler'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe 'nin orta sahadaki yıldız futbolcusu için önümüzdeki hafta kritik bir zirve yapılacak.
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Bu sene o sene!
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe 'de şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle takım oyununda gözle görülür şekilde yükseliş yaşandı. Yıldız futbolcularla donatılan kadroyu verimli bir şekilde kullanmayı başaran Jesus, camianın hasret olduğu şampiyonluğu kazandırmak istiyor.
Taraftar memnun
Takımına her zaman destek veren taraftarlar da gidişattan oldukça memnun görünüyor. Takımın iç saha maçlarında Ülker Stadyumu hıncahınç dolarken, deplasman maçlarında da Sarı-Lacivertli renklere gönül verenler takımını yalnız bırakmıyor.
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Giresun maçı iş kazası
Ligde en son ağustos ayında oynanan Konyaspor maçından mağlup ayrılan Fenerbahçe, iç sahada ise yenilgi yüzü görmemiş, ayrıca en uzun süre yenilmezlik serisini yakalamıştı. Ancak Dünya Kupası öncesi son maçta iç sahada Giresunspor'a yenilen Sarı-Lacivertliler yelkenleri suya indirmedi. Giresun yenilgisini iş kazası olarak gören Jesus, takımından emin.
Menajeri davet edildi
Crespo'nun menajeri Domingos Lopes İstanbul'a davet edildi. Avrupa'nın birçok kulübünün yakın takibinde olan Crespo için gelen tekliflerin tamamı masaya yatırılacağı gibi oyuncunun 30 Haziran 2024'te sona erecek sözleşmesinin uzatılması için de görüşülecek.
Ciddi teklifler var
Crespo'ya İspanya, Fransa ve Almanya'dan ciddi tekliflerin geldiği biliniyor. Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atletico Madrid ile Sevilla oyuncu için teklifte bulunmuştu. Miguel Crespo için teklifler 8 milyon Euro'ya kadar yükselse de sarı-lacivertli kurmaylar transfere onay vermemişti.
Satılması düşünülmüyor
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Crespo'yu ara transfer döneminde satmayı kesinlikle düşünmüyor. Tüm teklifler sezon sonunda değerlendirmeye alınacak. Yine gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Crespo için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacak. Ancak öncelikle Crespo'nun 2024'te sona erecek olan sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması hedefleniyor.
26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maçta boy gösterdi. Bu maçların 14'üne de ilk 11'de başladı.