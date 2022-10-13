Son dakika haberleri… Son yıllarda lig şampiyonluğundan uzak kalan Fenerbahçe , 2022-2023 sezonunda Süper Lig'i kazanmayı birincil hedef olarak belirledi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimi de kulübü memnun ediyor.

Sezon başında göreve gelen Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 17 resmi maça çıktı. Bu 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jesus, sarı-lacivertli taraftarların da gözbebeği haline geldi. Bu durumu bozmak istemeyen ve Jorge Jesus'u elinden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi de tecrübeli çalıştırıcı için harekete geçti.





SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Fenerbahçe, Portekizli hocanın sözleşmesini uzatıyor. Yönetim, ocak ayında Jorge Jesus'la yeni sözleşme yapacak. Başarılı hocanın isteyeceği transferlere de dev bütçe ayıracak. İşte flaş gelişmenin detayları...

Teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbol ve söylediği demeçlerle taraftarların sevgilisi haline geldi. Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam ile ilgili transfer dedikoduları da durmuyor.

Son olarak adı Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jorge Jesus için Fenerbahçeli yöneticiler harekete geçti.





Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda ezberleri bozan ve adeta bir futbol devrimine imza atan Jorge Jesus'u uzun yıllar takımda tutmak istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Brezilya Milli Takımı için adının anılması yönetimin hemen kolları sıvamasına neden oldu. Yönetim, ocak ayında Jesus'un önüne üç yıllık cazip bir kontrat koyacak.

Ayrıca Portekizli hocanın istediği oyuncuların alınması için tüm imkanlar seferber edilerek. Bu doğrultuda astronomik bir bütçe oluşturulacak. 68 yaşındaki teknik adam futbolda tek yetkili olacak. Altyapı da Jesus'un kontrolüne girecek.

Jorge Jesus sezon başında birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı. Özellikle Brezilya ve Portekizli isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gelecek sezon da bu plana uygun hareket etmesi bekleniyor. (Sporx)



