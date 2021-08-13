Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ile yeni sezonun ilk haftası devam edecek. 2021-2022 sezonun 1. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kariyerlerindeki 38'inci karşılaşmalarını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe ve Adana Demirspor, hedefledikleri galibiyet ile lige hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Lacivertliler'de gözler bir yandan da lisansı çıkmayan futbolcularda. Yeni transfer Serdar Dursun'un lisansı çıktı ve TFF kayıtlarına yansıdı.





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