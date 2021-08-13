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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un lisansı çıktı

Süper Lig'de Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da lisansı çıkmayan futbolcularda. Yeni transfer Serdar Dursun'un lisansı çıktı ve TFF kayıtlarına yansıdı.

13 Ağustos 2021, Cuma 14:19 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un lisansı çıktı

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ile yeni sezonun ilk haftası devam edecek. 2021-2022 sezonun 1. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kariyerlerindeki 38'inci karşılaşmalarını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe ve Adana Demirspor, hedefledikleri galibiyet ile lige hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Lacivertliler'de gözler bir yandan da lisansı çıkmayan futbolcularda. Yeni transfer Serdar Dursun'un lisansı çıktı ve TFF kayıtlarına yansıdı. 


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