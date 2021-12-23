Serdar Dursun, Karagümrük maçına yedek başladı. Zeki Murat Göle, 9 kişi kalan rakibin kilidini açmayı başaramayınca karşılaşmanın 63.dakikasında Pelkas'ı kenara alıp Serdar'ı sahaya sürdü.

30 yaşındaki forvet, oyuna girer girmez yapılan ortada kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Erkan Özdamar, Serdar'ın vuruş yaparken rakibini ittiği gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

İrfan'ın paslarını gole çeviremediler

İrfan Can Kahveci, dün ilk 11'de başladığı Karagümrük maçında 87 dakika oyunda kaldı. Yıldız futbolcu, 9kişi kalan rakip karşısında arkadaşlarına en çok pozisyon hazırlayan isim oldu. İrfan'ın 10ortasının 5'i isabetliydi. 26yaşındaki orta saha oyuncusu ayrıca arkadaşlarına 4 şut pası verdi. Ancak hiçbiri golle sonuçlanmadı. İrfan'ın kaleyi bulan 3 şutunda ise Viviano başarılıydı.