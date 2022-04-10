Süper Lig 'in 32. haftasında Galatasaray 'ı sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Serdar Dursun maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Serdar Dursun, kendisine yönelik eleştirilere de şu sözlerle değindi: Gol attığım için mutluyum. İyi hazırlandık, iyi bir planımız vardı. İki derbiyi de kazanmak kolay değil. Keyfini çıkarın." Büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Bazıları bana sallıyor, 'Fenerbahçe'de ne işi var' diyor, onlara değil, bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum."

"İnanılmaz güzel bir hava var"

Son dönemde kadro istikrarı yakaladıklarını da söyleyen golcü futbolcu, "Son dönemde kadro istikrarı yakalandı. Takımdaki herkes birbirini daha iyi tanıyor. Hocamız çok iyi niyetli, çok iyi bir inan. Takım olarak onu seviyoruz. İnanılmaz güzel bir hava var, böyle derbi galibiyetleriyle daha güzel oluyor." dedi.



