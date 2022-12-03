Fenerbahçe , Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu çalışmalar kapsamında hazırlık maçları yapıyor. Kanarya, geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler 22. dakikada Oscar Trejo'nun attığı golle 1-0 geriye düştüğü maçı Osayi Samuel (pen.), Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 3-1 sahadan galip ayrıldı.





İKİNCİ RAKİP ViLLARREAL

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği’nin düzenlediği Dostluk Turnuvası’nın 2. maçında bugün Villarreal ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda 19.00’da başlayacak maç S Sport 2’den yayınlanacak.

JOAO PEDRO'DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe Kulübü, Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro’nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine hemen başlanan oyuncunun durumunun ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacağı belirtildi. Futbolcunun en fazla üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.





SERDAR'A ŞANS DOĞDU

Fenerbahçe’de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi şekilde sakatlanan Joao Pedro’nun takımdan uzun süre ayrı kalacak olması Serdar Dursun’un önüne yeniden formayı kapma fırsatını çıkardı.

Hürriyet'te yer alan haberde, ara transfere kadar teknik direktör Jorge Jesus’un hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği golcü futbolcu fırsatı iyi değerlendirmesi durumumda çok sevdiği Fenerbahçe’de kalıcı olabilecek.

Öte yandan Ekvadorlu Enner Valencia, formasını giydiği milli takımının 2022 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından dün İstanbul’a döndü.



