İsmail Kartal yönetiminde son haftalarda müthiş bir form yakalayan Fenerbahçe 'nin yükselen yıldızlarından biri de Serdar Dursun. Tecrübeli golcü, Rize deplasmanında da öne çıktı. İkisi penaltıdan toplamda 3 gol atan Serdar, Fenerbahçe tarihine geçti. Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma 2 maçta da 3 gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu. Milli futbolcu, 5 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında oyuna sonradan girmesine rağmen 3 gol atmayı başarmıştı.

Süper Lig'de bir sezonda aynı takıma 2 maçta da 3 gol atan son futbolcu ise, Samsunspor'un efsanesi Serkan Aykut'tu. Serkan Aykut, 30 golle gol kralı olduğu 1999/2000 sezonunda Kocaelispor'a karşı 2 maçta da hat-trick yapmıştı.