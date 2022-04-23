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Fenerbahçe'de Serdar Dursun tarihe geçti!

Fenerbahçe haberi... Sarı-Lacivertli ekibin golcüsü Serdar Dursun, Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de oynanan 2 maçta da 3 gol atarak tarihe geçti.

23 Nisan 2022, Cumartesi 01:23 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun tarihe geçti!

İsmail Kartal yönetiminde son haftalarda müthiş bir form yakalayan Fenerbahçe 'nin yükselen yıldızlarından biri de Serdar Dursun. Tecrübeli golcü, Rize deplasmanında da öne çıktı. İkisi penaltıdan toplamda 3 gol atan Serdar, Fenerbahçe tarihine geçti. Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma 2 maçta da 3 gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu. Milli futbolcu, 5 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında oyuna sonradan girmesine rağmen 3 gol atmayı başarmıştı.

Süper Lig'de bir sezonda aynı takıma 2 maçta da 3 gol atan son futbolcu ise, Samsunspor'un efsanesi Serkan Aykut'tu. Serkan Aykut, 30 golle gol kralı olduğu 1999/2000 sezonunda Kocaelispor'a karşı 2 maçta da hat-trick yapmıştı.

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