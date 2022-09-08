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Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon attığı 15 golle takımın gol yükünü çeken, ancak bu sezon forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Serdar Dursun geleceğiyle ilgili kararını verdi.

08 Eylül 2022, Perşembe 10:28 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku!

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde tekrar Dinamo Kiev ile eşleşince Serdar Dursun, "Gel bakalım Kiev" paylaşımı yapmış ve bu maçı iple çektiğinin mesajını vermişti. Tecrübeli forvetin, kendisini Avrupa listesinde göremeyince ise büyük üzüntü duyduğu öğrenildi. Dinamo Kiev maçını özel olarak bekleyen Serdar, Batshuayi'nin de transfer edilmesinin ardından Valencia, King ve Pedro'nun ardından 5. forvet konumuna düştü. 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak ve forma giyebileceği bir takıma imza atmak istediği de gelen haberler arasında. (Sabah)

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