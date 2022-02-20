Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Serdar Dursun, Hatayspor’a attığı 2 penaltı golüyle takımını galibiyete taşırken, toplam gol sayısını 9’a çıkardı. Ligde Alanyaspor (1), Göztepe (1), Çaykur Rizespor (3), Antalyaspor (1) ve Altay (1) filelerini sarsan 30 yaşındaki futbolcu, Hatayspor karşısında penaltıdan attığı 2 golle 9. sayısına ulaşıp, Sarı-Lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Serdar Dursun ayrıca ligde 2 gole de doğrudan katkı verdi.

İlk penaltıyı kullanırken ıslıklandı

Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinin 65. dakikasında Miguel Crespo ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe taraftarı, topun başına Serdar Dursun’un geldiğini görünce Arda Güler’in penaltıyı kullanması için tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Serdar Dursun tepkilerden dolayı çevresine bakarken daha sonra sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı. Bütün bu yaşananların ardından penaltıyı kullanan Dursun, 67. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.







