Fenerbahçe 'de bu szon geri planda kalan Serdar Dursun için Ukrayna'dan bir transfer haberi gündeme geldi. Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosunun dışında kalmasının ardından 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli golcünün transferinin gerçekleşmeme sebebi belli oldu.

İşte Serdar Dursun'un Dinamo Kiev'e transferinin gerçekleşmeme sürecinde yaşananlar...

30 yaşındaki golcü bu sezon Fenerbahçe'de Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Joshua King'in transfer edilmesi sonrası Jorge Jesus tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmedi. Tecrübeli futbolcu sarı-lacivertlilerde son dönemde oynanan müsabakalarda da forma şansı bulmakta zorlandı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı ön eleme turu maçlarının kadrosunda bulunan ve şans bulan Serdar Dursun, 6 müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.





Süper Lig'de sarı-lacivertlilerin oynadığı ilk 4 maçta da forma şansı bulan Serdar Dursun rakip filelere 2 gol gönderdi. Tecrübeli futbolcu sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmemesinin ardından Kayserispor, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında yedek kulübesine hapsoldu.

ADANA DEMİRSPOR'A GİTMEDİ

Serdar Dursun transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan teklif aldı. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan 30 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibinden gelen teklifi kabul etmedi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuyla ilgili açıklamasında, "Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemedi. Bu transfer bu yüzden yattı. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş'a zam yapmadım. İstediğim ücret hiç artmadı. Beşiktaş daha fazla verdiği için kabul etmedim. Serdar Dursun gelmeyi kabul etseydi Tayyip Talha, Fenerbahçe'ye gidecekti" ifadelerini kullandı.





İLK ETAPTA KABUL ETTİ

Sporx'in Ukrayna basınına dayandırdığı habere göre; Mircea Lucescu'nun ekibinin Serdar Dursun ile uzun süre pazarlık ettiği, milli futbolcunun ilk etapta teklifi kabul ettiği kaydedildi. Ancak Serdar Dursun'un daha sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı Ukrayna temsilcisine imza atmaktan vazgeçtiği aktarıldı.

F.BAHÇE'YE 3.5 MİLYON EURO

Dinamo Kiev'in, müzakerelerde Fenerbahçe'ye de 3.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi. Serdar Dursun'un, geçen sezon ilk 11 oyuncularından biri olduğu hatırlatılırken, bu sezon Jorge Jesus'un gelmesinin ardından bu statüsünü kaybettiği vurgulandı.



