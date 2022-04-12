Süper Lig 'in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray 'ı 2-0 yenen Fenerbahçe , ligde 2. sıraya yükseldi. Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti. Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı. Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği etkili performansı Galatasaray karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 8 müsabakada 7. galibiyetini alırken, 1 kez de berabere kaldı ve 22 puan topladı.

GOLLERİYLE ÖNE ÇIKTI

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte attığı gollerle öne çıkan Serdar Dursun, Süper Lig'de 10. golünü Galatasaray'a karşı attı. Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer futbolcusu olan Serdar Dursun aynı zamanda büyük bir başarıya daha imza attı.

Sarı-lacivertli forma ile ligde 10 gole ulaşan Serdar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

Serdar Dursun, 1 gol daha atması durumunda ise Semih Şentürk'ü de geride bırakacak ve 2008 yılından bu yana Sarı-Lacivertli takımda ligde en fazla gol sayısına ulaşan yerli futbolcu olacak. (Sabah)