İkinci yarıda sahaya giren Serdar Dursun, 51'derakibiyle çarpıştı ve yüzüne sert bir darbe aldı. Elmacık kemiğinde sıkıntı olduğu her halinden belli olan Serdar, buna rağmen oyuna devam etmek istedi. Yaklaşık 7-8 dakika kendisini deneyen Serdar'ı, hocası İsmail Kartal, doktorun da tavsiyesi üzerine oyundan almak istedi.

Saha içindeki oyuncular ve hatta hakem de oynamaya devam etmek isteyen Serdar'ı çıkması için ikna etti. Sonunda da sinirli bir şekilde kenara gelen tecrübeli futbolcuyu başta Kartal olmak üzere kulübedekiler sakinleştirdi ve kırık şüphesi nedeniyle de hemen hastaneye götürüldü. Serdar'ın o an kırığının durumunun bilinmediği ve bunun göz sinirini kesme ihtimaline neden olabileceği için oyundan alındığı öğrenildi.

Yusuf Dursun







