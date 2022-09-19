Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın golcüsü Serdar Dursun'a Almanya'dan büyük ilgi var. Bundesliga 2'de Darmstadt ile yaşadığı gol krallığı sonrası Fenerbahçe'ye gelen 30 yaşındaki forvet için bu kez Bundesliga ekipleri devreye girmiş durumda.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Almanya'dan Augsburg, Schalke 04 ve Union Berlin; Serdar Dursun'u kadrolarına katmak isteyen takımlar olarak öne çıkıyorlar. Serdar Dursun'un da bu üç takıma sıcak baktığı ifade ediliyor.









Hamburg doğumlu Serdar Dursun; daha önce Almanya'da Hannover 96, Greuther Fürth ve Darmstadt formaları giymişti.

Adana Demirspor'u kabul etmedi

Yaz transfer döneminde Serdar Dursun'u Adana Demirspor kadrosuna katmak istemiş, golcü futbolcu Mavi Şimşekler'in teklifini kabul etmemişti. Serdar Dursun'un red cevabı gelince Adana Demirspor'da Tayyip Talha'nın transferi Fenerbahçe'ye değil, Beşiktaş 'a gerçekleşmişti.

Dinamo Kiev iddiası

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'a talip olduğu iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre; Dinamo Kiev, Fenerbahçe'deki geniş forvet rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Tecrübeli golcünün kararının beklendiği ve oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

Haberde, Kiev ekibinin bu transfer için ısrarcı olduğu ancak Serdar Dursun'un Ukrayna'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı ve Kiev ekibine katılmasının düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi.

Gözden düştü

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun flaş ismi olan Serdar Dursun, Jesus'un gelişiyle gözden düştü. Düzenli forma giymek isteyen Serdar Dursun'un adı ayrılık dedikodularına karışırken, deneyimli golcünün Pazar akşamı oynanan Alanyaspor maçında yedek kulübesinde verdiği görüntü dikkatlerden kaçmadı.

Geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında 15 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

Jorge Jesus'un sistemine ters düştüğü için tercih etmediği tecrübeli forvetin Sarı-Lacivertlilerden ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin domine ettiği ve 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı maçta Serdar Dursun'un görev almaması da dikkatlerden kaçmadı.





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