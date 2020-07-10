Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Sivasspor maçında yok
PFDK ihraç sonrası hakeme yönelik hareketi nedeniyle Serdar Aziz’e 1 maç ve 13 bin lira para cezası verdi. Cezanın infazı, çift sarı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakadan sonra başlatılacağı için, Gençlerbirliği maçını kaçıran Serdar, Sivasspor maçında da forma giyemeyecek.
Fenerbahçe’nin stoperi Serdar Aziz, Göztepe karşısında ikinci sarı karttan oyun dışında kalırken maçın hakemi Bahattin Şimşek’e tepki göstermişti. PFDK ihraç sonrası hakeme yönelik hareketi nedeniyle Serdar’a 1 maç ve 13 bin lira para cezası verdi.
Cezanın infazı, çift sarı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakadan sonra başlatılacağı için, Gençlerbirliği’ne karşı forma giyemeyen Serdar, Sivasspor maçında da oynayamayacak.