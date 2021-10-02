Fenerbahçe , Avrupa Ligi'nde 3-0 kaybettiği Olympiakos maçının ardından izin yapmadı, ligde yarın saat 16.00'da sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-Lacivertliler'in çalışmasında sakatlıkları geçen stoper Serdar Aziz ile sağ bek Nazım Sangare'nin de takımla birlikte idmanın tamamında yer alması teknik direktör Vitor Pereira'nın yüzünü güldürdü. Öte yandan stoper Michael Tisserand da saha çalışmalarına başladı. Olympiakos maçında oynayan isimler salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise hücum organizasyonlarının ardından çift kale maç yaptı.