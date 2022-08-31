Yeni sezonda Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk etapta gruptan çıkmayı isteyen Fenerbahçe 'ye müjdeli haber... Sarı-Lacivertliler'de sakatlığını tamamen atlatan Serdar Aziz'in bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Kayserispor hazırlıklarına devam eden Kanarya'da, Serdar Aziz'in de takıma dönmesiyle sakat futbolcu kalmaması moralleri yerine getirdi.

Fenerbahçe cumartesi günü Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.