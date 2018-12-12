Fenerbahçe, son haftalarda sakatlıklardan en fazla canı yanan takımların başında geliyor. Peş peşe Ayew, Frey ve Valbuena’yı kaybeden Sarı-Lacivertliler’de son olarak Hasan Ali Kaldırım, Akhisar mücadelesini acı içerisinde tamamladı. Sağlık ekibi, Erzurum karşısında tarihinin en kritik maçlarından birine çıkacak olan Fenerbahçe’nin tam kadroya yakın olması için fazla mesai yapıyor.

Hasan Ali’nin yarınki Trnava mücadelesinde dinlendirileceği öğrenildi. Başarılı sol bekin pazartesi günü sahada olması yüksek ihtimal. El parmağı kırılan Ayew, kasığında yırtık tespit edilen Valbuena ve ayak bileği tendonunda kopma meydana gelen Frey’in durumları belli değil. Normalde özellikle Valbuena ve Frey’in yetişmesi beklenmiyordu. Ancak iyileşme süreçlerinin hızlı ilerlemesi nedeniyle iki oyuncunun da oynama ihtimali doğdu.

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