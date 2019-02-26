Vodafone Park’taki derbi de benzer şekilde başladı. Ersun Yanal’ın öğrencileri, Beşiktaş önünde yarı sahasından çıkamadı, Karius’un kalesine neredeyse şut gelmedi. Kapanan savunmada hatalar peş peşe geldi. Hasan Ali penaltı yaptırdı, Sadık’ın kaptırdığı top Fenerbahçe’nin ağlarında sonlandı. İkinci devrede Yanal’ın ekibi bambaşka bir anlayışla sahaya çıktı.

Bu kez rakip kaleyi abluka altına alan taraf Fenerbahçe oldu. İlk yarının kötülerinden Sadık, farkı bire indirdi; Hasan Ali ise Karius’u uzak mesafeden muhteşem bir vuruşla avlayarak beraberliği getirdi. Takım yarı sahasına kapandığında hatalarıyla çıldırtan Hasan Ali ile Sadık, hücum anlaşıyıla oynandığında kurtarıcı olmayı başardı.