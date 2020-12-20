Bu kez Marcel Tisserand, günün kahramanıydı! Demokratik Kongolu savunmacı, mücadelenin 39. dakikasında topa kontrolsüz bir müdahalede bulundu. Meşin yuvarlağa kafa vurmaya çalışırken koluyla da temas eden Tisserand, penaltıya sebebiyet verdi. 40. dakikada beyaz noktanın başına geçen Alexandru Maxim, golünü attı. Sarı-Lacivertliler, bu hatanın ardından ilginç bir istatistiğe imza attı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde stoperleri en fazla penaltı yaptıran takım Fenerbahçe oldu. Tisserand, Serdar ve Lemos, 2’şer hatayla bu alanda takımını zirveye taşıdı!





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