Fenerbahçe'de savunma çöktü! Avrupa'da bile yok!
Ligde dün akşam Gaziantep’e konuk olan Sarı- Lacivertliler’de savunma kurgusu yine değişti. Zorlu deplasmana Marcel Tisserand ve Serdar Aziz ikilisiyle başlayan Kanarya, yine bireysel hata kurbanı oldu.
Bu kez Marcel Tisserand, günün kahramanıydı! Demokratik Kongolu savunmacı, mücadelenin 39. dakikasında topa kontrolsüz bir müdahalede bulundu. Meşin yuvarlağa kafa vurmaya çalışırken koluyla da temas eden Tisserand, penaltıya sebebiyet verdi. 40. dakikada beyaz noktanın başına geçen Alexandru Maxim, golünü attı. Sarı-Lacivertliler, bu hatanın ardından ilginç bir istatistiğe imza attı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde stoperleri en fazla penaltı yaptıran takım Fenerbahçe oldu. Tisserand, Serdar ve Lemos, 2’şer hatayla bu alanda takımını zirveye taşıdı!