Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor maçının ardından soyunma odasında özel bir toplantı yaptı. Kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde, sadece oyuncuların bir arada olduğu ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda puan kaybı yaşanan maçla önümüzdeki döneme dair değerlendirme yapıldı. Uzun süren toplantı nedeniyle futbolcular, tribünden kendilerini çağıran taraftarların yanına da gidemediler. Toplantıda ilk sözü, kötü performans gösteren bazı oyuncular alıp takım arkadaşlarından özür dilerken, takım arkadaşları onlara sahip çıktı ve “Biz hatalarımızla doğrularımızla bir takımız. Bunun üstesinden geliriz” görüşünde birleşildi.

Kenetlenmeden mutlu oldular

Sonrasında sözü alan kaptan Emre, bu ligin her anlamda en iyi ekibi olduklarını belirterek, “Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi. Teknik heyet ve yönetim de oyuncuların kendi aralarında kenetlenmelerinden son derece mutlu oldu.

Yusuf Dursun