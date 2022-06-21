Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe 'de beklentileri karşılayamayan Ally Samatta'da flaş bir gelişme yaşandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin geçen sezon Antwerp'e kiraladığı santrfor Ally Samatta'ya iki talip çıktı. Suudi Arabistan Ligi'nden iki ekip 29 yaşındaki golcüye talip oldu.

2024'e kadar Sarı-Lacivertliler'de kontratı bulunan Samatta'nın yıllık net maaşı 2.4 milyon Euro... Samatta’nın tüm maaşını karşılamak şartıyla bir yıllığına bedelsiz kiralamayı düşünen Suudi Arabistan Ligi temsilcileri kısa süre içerisinde Fenerbahçe’ye teklif yapacak.

Ally Samatta, geçen sezon Antwerp forması ile 41 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Fenerbahçe'de ise 1 sezon geçiren tecrübeli isim 33 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.

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