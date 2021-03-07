Sarı-Lacivertliler’de bu sezonun en çok heyecan yaratan transferlerinden biri Mbwana Samatta’ydı. Tanzanyalı oyuncunun 11’de çıktığı ilk maç olan Karagümrük mücadelesinde 2 kez fileleri sarsması, beklentileri iyice artırdı. Ancak sonrasında Samatta’nın formu her geçen hafta düşüşe geçti.

Alanya’da coşuyordu...

Erol Bulut, çok formsuz olmasına rağmen öğrencisine Galatasaray derbisinden sonra Antalya maçında 11’de şans vererek şaşırttı. Samatta, hiçbir varlık gösteremedi. Tanzanyalı oyuncu, ligde süre aldığı son 9 lig açında sadece 1 kez gol sevinci yaşadı, son 7 maçta ağları sarsamadı. Fenerbahçe’ye sezon başında gelen bir diğer forvet ise Papiss Cisse’ydi. Alanya’da 65 maçta 42 gol atan Cisse, Antalya maçında kaçırdığı iki net pozisyonla hayal kırıklığı yarattı. Senegalli oyuncu, ligde oynadığı son 12 maçta 1 gol atabildi. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un hücum hattı görevlerini başarıyla yerine getirirken, Fenerbahçe de iki önemli silahını gerçek güçlerini göstermeleri adına harekete geçirmeye çalışıyor. Konya maçı öncesi teknik ekip, Samatta ve Cisse ile özel olarak ilgileniyor. Takım arkadaşları da moral anlamında düşük bir seviyede olan bu ikiliyi motive ederek, çıkışa geçmeleri için yardımcı olmaya çalışıyor.

Yusuf Dursun-Aslıhan Çil