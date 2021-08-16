Spor Toto Süper Lig 'de 2021-22 sezonunun ilk hafta maçında dün akşam Adana Demirspor'a konuk olan Sarı-Lacivertliler'de kadro sürprizi yaşandı. Yeni Adana Stadı’nda oynanan mücadeleye Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Vitor Pereira, Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta ilk 11’iyle çıktı. Kanarya'da maç öncesinde ilk 11'de olması beklenen yeni transfer Serdar Dursun karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı, Samatta takımın gol silahı olarak oyuna başladı.

İsabetli şutu yok

Mücadelenin ilk 45 dakikasında 16 kez topla buluşan Samatta, takımının hücum hattında beklenen etkiyi yaratamadı. Rakip kaleyi 1 kez yoklayan ve onda da isabet bulamayan tecrübeli futbolcu, geçen sezonki görüntüsünü sürdürdü! Performansıyla hem taraftarını hem de Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı memnun edemeyen Tanzanyalı futbolcu, ikinci yarı öncesinde yerini Serdar Dursun'a bıraktı.





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