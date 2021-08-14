Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'nin Saint-Etienne'de forma giyen Denis Bouanga'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Fransız basınından butfootballclub.fr'nin haberine göre, sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcu için takas formülünü düşündüğü iddia edildi. Takasta kullanılacak ismin ise kadroda düşünülmeyen Mbwana Ally Samatta olduğu belirtildi. Bouanga'nın Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekibi Villarreal'in de gündeminde olduğu vurgulandı.









36 maçta 11 gole katkı

Nimes'ten 2019 yılında Saint-Etienne'e transfer olan hücum oyuncusu, yeşil beyazlılarla geçtiğimiz sezon çıktığı 36 Fransa Ligue 1 maçında 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.