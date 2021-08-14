Fenerbahçe'de Samatta gidiyor, Bouanga geliyor
Hücum hattına golcü transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe'de gündem Denis Bouanga. Sarı lacivertlilerin Fransa'nın Saint-Etienne takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Mbwana Samatta'yı takasta kullanmayı düşündüğü iddia edildi.
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'nin Saint-Etienne'de forma giyen Denis Bouanga'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Fransız basınından butfootballclub.fr'nin haberine göre, sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcu için takas formülünü düşündüğü iddia edildi. Takasta kullanılacak ismin ise kadroda düşünülmeyen Mbwana Ally Samatta olduğu belirtildi. Bouanga'nın Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekibi Villarreal'in de gündeminde olduğu vurgulandı.
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36 maçta 11 gole katkı
Nimes'ten 2019 yılında Saint-Etienne'e transfer olan hücum oyuncusu, yeşil beyazlılarla geçtiğimiz sezon çıktığı 36 Fransa Ligue 1 maçında 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.