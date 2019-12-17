Fenerbahçe'de son olarak Sivasspor deplasmanında Sadık Çiftpınar uzun süreli sakatlandı. Bu sezon çok fazla sakatlık veren Fenerbahçe'de ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe'nin antremanlarını yaptığı Can Bartu tesislerinin zemini bozuk.

Ali Koç sakatlıklar hakkında konuşmuştu

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamada "Darbeye bağlı olmayan yumuşak doku sakatlıklarından, sezon başından bu yana çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz" ifadeleriyle sıkıntıyı gözler önüne sermişti.

Comolli personeli gönderdi

2018-19 sezonu başında Can Bartu Tesisleri'ndeki iki büyük sahadan biri doğal, diğeri hibrit çimdi. Fenerbahçe, bir Hollanda firmasına yaptırdığı iki sahanın zemininin bakımı için kendi personelini kullanıyor, firma periyodik olarak kontrol ediyordu. 2018 Ekim ayında verdikleri rapor "Bakım iyi yapılmış, sıkıntı yok" şeklindeydi. Sportif Direktör Damien Comolli, yaklaşık 1 yıl önce ilginç bir karara imza attı. Saha bakımından sorumlu ortalama maaşları 5 bin TL olan personeli gönderdi, yerine 25 bin dolara başka bir firmayla anlaştı.

Comolli'nin anlaştığı yeni firma sahayı yaktı

Firma, doğal çim olan sahanın hibrite çevrilmesi yönündeki talep sonrası çalışmalara başladı. Ancak doğal çim olan saha tamamen yandı. Antrenmanların yapıldığı tek saha aşırı yüklenme nedeniyle bozuldu. Yaz döneminde yanan sahanın hibrite çevrilmesi dahil, birçok bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Tesislerde üstteki küçük saha dışında doğal çim saha kalmadı. Yeni yapılan ve bakımı tamamlanan hibrit çim zeminlerle ilgili şikâyetler baş gösterdi.

Sadık Çiftpınar sezonu kapattı

Sivasspor maçında sakatlanan ve çekilen MR sonucunda ön çarpraz bağlarında kopuk tespit edilen Sadık Çiftpınar sezonu kapattı. Oyuncunun en az 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 26 yaşındaki stoper, önceki gün Sivas'ta sahayı sedye ile terk ederken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Sadık 4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta forma şansı buldu.

Bu sezon 16 futbolcu sakatlık yaşadı

Fenerbahçe takımında bu sezon Emre (3 kez), Hasan Ali (3 kez), Moses (2 kez), Harun Tekin, Adil Rami, Serdar Aziz, Sadık, Mauricio Isla, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, G.Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli takımda bu oyuncuların eksiği ciddi sorun oldu. Hali hazırda Hasan Ali ve Moses ilk yarıyı kapatmış durumda Zajc ise 6 ila 8 hafta arasında görev yapamayacak.





(Sabah)