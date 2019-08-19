Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep’i 5-0 yenerek, 123 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe’nin Nijeryalı kanat oyuncusu, karşılaşmada kullandığı iki penaltı vuruşundan birini gole çevirirken, diğerini kaçırdı.

Maçın 7. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Moses’ın 13. dakikada kullandığı penaltıyı ise kaleci Günay Güvenç kurtardı.

Moses'ıns sakatlığı moralleri bozdu

Ülker Stadı'nda her şey yolunda giderken Victor Moses'ın yaşadığı sakatlık ise tatları kaçırdı. Mücadelede sakatlık geçiren ve 77. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan Nijeryalı futbolcunun ön üst adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi. Victor Moses'ın durumu, yarın yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

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