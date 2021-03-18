Bu sezon ligde istikrarsız sonuçlar alan ve son Gençlerbirliği yenilgisiyle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, bu sezon en çok sakatlıklar nedeniyle sıkıntı çekti. Sarı-lacivertliler, sezon başı kampından bu yana sürekli sakatlıklarla mücadele etti.

Adeta rakipler kadar yaşanan sakatlıklar da Fenerbahçe’yi etkiledi. Düzce’deki sezon başı kampında geçen sezonun formda isimleri Mert Hakan, Sosa ve Novak hem sakatlık hem de koronavirüs sıkıntılarıyla uğraştı. 1 ay uzak kaldılar. Hatta Sosa ligin ilk haftalarında kırık parmakla oynadı.

Sezonun devamında takımın golcüsü Samatta 1.5 ay sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Herkesin büyük beklenti duyduğu ve 4 maçta 3 gol atan Perotti de Beşiktaş derbisinde sakatlandı, sezonu kapattı.

Savunma hattında sırasıyla Lemos, Tisserand, Serdar ve en son Sadık sakatlık yaşadı. Sinan Gümüş iki farklı dönemde hem de tam ilk 11’e girmişken kasık sakatlığı çekti. Pelkas, Ç.Rize maçında en formda olduğu dönemde sakatlandı, Galatasaray maçı dahil 4 haftayı kaçırdı. Luiz Gustavo da Hatay’da aldığı darbeyle, 1.5 ay oynamadı ve Galatasaray derbisinde yoktu. Başakşehir’den transfer edilen İrfan Can Kahveci, geldiğinde sakattı ve tam 4 maçta forma giyemedi.

Sezonun flaş transferi Mesut Özil de Antalyaspor maçında ayak bileğine aldığı darbeyle sezonu kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Son olarak Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Gökhan Gönül, bu sezon tam 5. kez sakatlık geçirdi, Beşiktaş derbisinde de yer alamayacak.

Sezon içerisinde de Valencia, Nazım Sangare, Caner ve Ozan Tufan gibi isimler de sakatlık problemleriyle takımdan ayrı kaldı. (Skorer)