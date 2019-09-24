Fenerbahçe'de sakatlarda son durum... Durumu en çok merak edilen isim Hasan Ali Kaldırım. Milli sol bek, Audi Cup’taki sakatlığından sonra dün ilk kez takımla çalıştı. Ciddi bir maç eksiği bulunan Hasan Ali’nin derbide sahada olma ihtimayi çok düşük. Ankaragücü karşısında sakatlanan Rodrigues, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Victor Moses ve Mauricio İsla ise tamamen oynamaya hazır. İki oyuncunun maç eksiği dışında herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Emre Belözoğlu’nun belindeki ağrılar devam etse de derbiye ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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