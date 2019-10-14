Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor

Sarı-lacivertli takımda sakat futbolcular takıma katılmaya başlıyor.

14 Ekim 2019, Pazartesi 08:52
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Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor

Uzun süredir takımdan ayrı olan Victor Moses’in yanı sıra Galatasaray derbisi öncesi sakatlanan Garry Rodrigues’in bugün takımla yapılacak çalışmaya katılması planlanıyor.

Sakatlıkları geçen iki futbolcunun Denizlispor karşısında oynamasıyla ilgili son karar bu çalışmalardaki fiziksel durumlarına göre belli olacak.

Benzer şekilde Hasan Ali Kaldırım’ın da bugünkü çalışmada yer alacağı ifade edildi. Ameliyat olan Nabil Dirar ise bir ay yok. Kaburgasında kırık oluşan Emre Belözoğlu’nun dönüşü de Fransa ile yapılacak milli maç sonrası netleşecek.

(Milliyet)

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