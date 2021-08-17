Fenerbahçe , Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinde kırık olduğunu açıkladı. Uzun yıllar A Milli Futbol Takımı’nda görev yapan Doç. Dr. Cengiz Dinç, konuyla ilgili olarak FANATİK’e değerlendirmede bulundu.

Dr.Dinç, “Serdar büyük bir talihsizlik yaşadı. Futbol sahalarında çok fazla rastlanan bir sakatlık değil ancak zor bir durum. Kırığın normal mi yoksa parçalı mı olduğunu bilmiyorum. Ancak her halükarda ameliyat olması, oyuncunun sahalara dönüşünü hızlandıracaktır. Bu nedenle ben 6 veya 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını öngörüyorum. Yine de yapılan detaylı röntgen ve MR sonuçlarının bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Serdar'ın ekimdeki milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçında dönüş yapması bekleniyor.

Yusuf Dursun







