Süper Lig 'de sezonu önümüzdeki pazartesi günü sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçla açacak Fenerbahçe 'de sakat oyuncuların hazır hale gelmesi için büyük çaba harcanıyor. Slovacko sınavı öncesi Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu, Kadıköy'deki mücadeleye yetiştirilmişti. Önceki günkü maçta ayağına kramp giren Ferdi'de ciddi bir şey yok. Sakatlığı tam düzelmeyen kaleci ve yedek soyunan Altay Bayındır, eldivenlerini yeniden giyecek.

Durumu daha iyi

Diğer sakat isimler de yavaş yavaş dönüyor. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın idmanlarda düz koşulara başladıkları bilgisine ulaşıldı. Joshua King'in durumunun iyi olduğu ve Ümraniye karşısında teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alacağı bildirildi. Kadronun önemli diğer yıldızlarından Serdar Aziz ve Joao Pedro'nun ise tedavilerine devam ediliyor.

Yusuf Dursun