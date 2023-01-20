Fenerbahçe’de sahne Arda Güler’in! Resital sundu…

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı-Lacivertliler, maçın normal süresinin uzatma dakikalarında gelen golle rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

YİNE VALENCIA KURTARDI

Ekvadorlu oyuncu, ligde Gaziantep deplasmanında 90+1'de attığı galibiyet golüyle takımının zirve yarışından kopmamasını sağlamıştı. Dün, sahaya sadece iki yabancıyla çıkan 1. Lig ekibi Rizespor karşısında oldukça zorlanan Fenerbahçe'yi yine Valencia ipten aldı.

Tecrübeli futbolcu 89. dakikada kafayla ağları sarstı, bu sezon 18. golünü attı.





EMRE'DEN HARİKA ASİST

Emre Mor, Gaziantep maçında ilk 11'de oynamış ve zaman zaman etkili olmuştu. Başarılı futbolcu dün yedek başladı, 65'te Arda Güler'in yerine oyuna dahil oldu ve Valencia'ya harika bir asist yaptı.

Emre, maçtan sonraki açıklamasında, "Çok savaşmamız gerekti. Oyunumdan memnunum. Şampiyonluk için hala şansımız var" dedi.





ZAJC GOLLE DÖNDÜ

Sloven oyuncu, Galatasaray derbisinde sonradan oyuna girmiş ve kötü bir performans sergilemişti. Jorge Jesus, ligde son oynanan Gaziantep maçında öğrencisini deplasman kafilesine dahil etse de kadroya almamıştı.

Zajc dün ilk 11'de sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, takımının ilk golünü atan isim oldu.

SAMUEL SAKATLANDI

Nijeryalı futbolcu, bir maçlık aranın ardından 11'e geri döndü. Osayi-Samuel, sağ bekte görev yapmasına rağmen Rizespor karşısında maçın büyük bölümünde rakip yarı alandaydı.

24 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda sakatlanıp yerde kaldıktan sonra oyuna devam edemedi. Samuel, 80. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı.





LUAN 4 AY SONRA

Brezilyalı savunmacı, 15 Eylül'deki Rennes maçında kale direğine çarpıp dizinin arkasından sakatlanmıştı. 4 ay sahalardan uzak kalan Luan Peres, son iki maçta kulübede bekledikten sonra nihayet sahalara döndü.

90+4. dakikada oyuna dahil olan Sambacı, sahada kaldığı kısa sürede sol bek olarak görev yaptı.





VE BRUMA KADRODA

Portekizli oyuncu sezon başında PSV'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı. Bruma, 5 maçta oynadıktan sonra kontenjan dolduğu için kadro dışında kaldı.

Transfer döneminde TFF'ye verilen geçici 14 kişilik listeye adı yazılan 27 yaşındaki futbolcu, dünkü maçın kadrosunda yer aldı. Joao Pedro'nun geçici listede olmadığı öne sürüldü.

KORKMAZ: KAYBETTİK AMA...

Rizespor'un hocası Bülent Korkmaz, maçın ardından şunları söyledi:

"Futbolcularım çok iyi mücadele etti. Turu kaybettik ama kazandığımız şeyler çoktu. Oynatmadığımız oyuncular ve gençler oynadı. Kazancımız bu oldu. Artık Süper Lig'e dönmek olan gerçek hedefimize kilitlenip yola devam edeceğiz"





JESUS: SOL BEK ARIYORUZ

Jorge Jesus, 90 dakika sonunda yaptığı açıklamada maçın zorlu geçtiğini dile getirdi. Portekizli teknik adam, "Kalemize gelen ilk top gol oldu. Duran toptan golü yedik. O dakikaya kadar şut attırmamıştık. Birçok pozisyon ürettik. Futbol bu, bazen iyi oynayan değil şanslı olan atıyor. Rakibimiz maç boyunca iyi savunma yaptı. Hedefimiz finale kadar gitmek" dedi.

Jesus, ligde pazartesi karşılaşacakları Ümraniyespor'un stadına dikkat çekerek, "O statta maç oynanmamalı. Fenerbahçe maçları Portekiz'de, Avrupa'da yayınlanıyor. Orada maç oynanmamalı" yorumunu yaptı.

Jorge Jesus transfer çalışmaları için ise, "Takımımızda bir sol bek var, o da Alioski. Ferdi ve Lincoln'un pozisyonları bu değil. Pazara baktığımızda oraya alınabilecek çok adam yok. En az 1 oyuncu daha almak istiyoruz. Olabilecek mi göreceğiz" diye konuştu.





SAHNE ARDA'NIN

Genç yıldız, beklendiği gibi Rizespor karşısında maça 11'de başladı. Arda Güler, tam anlamıyla resital sundu, Zajc'ın golünde muhteşem bir asist yaptı. Her duran topun başına geçen, atakları yönlendiren 17 yaşındaki oyuncu 65. dakikada alkışlarla kenara geldi.

Arda Güler, Gaziantep maçının son anlarında oyuna dahil olmuş, uzatmalarla birlikte sahada kaldığı 17 dakikada harika bir performans sergilemişti. Bu futbolu sonrası, genç yıldızın Rizespor karşısında 11'de olması bekleniyordu. Bu beklentiler boşa çıkmadı. Jorge Jesus, Arda'ya sağ kanatta görev verdi. 17 yaşındaki oyuncu, yine tam bir resital sundu. Genç yetenek öyle etkili oynadı ki rakip teknik direktör Bülent Korkmaz, öğrencilerinden sürekli Arda Güler'e yakın markaj yapmalarını istedi. Ancak bu da Milli yıldızı durdurmadı. Arda, 12. dakikada sağ kanatta önce rakibini harika bir şekilde çalımladı, ardından ceza sahasına yayına, Miha Zajc'ın ayağına adrese teslim pas attı. Sloven oyuncunun golüyle birlikte Arda Güler'in hanesine asist yazıldı.

Çıkarılmasına tepki

Genç yıldız, her duran topun başına geçti, akan oyunda arkadaşlarına şık paslar attı, hücumun komutanı oldu. Jorge Jesus, etkili performansına rağmen öğrencisini 65. dakikada kenara aldı. Tribünlerden bu karar önce tepki sesleri yükseldi, ardından Arda Güler alkışlarla kenara geldi. 17 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de düzenli oynayabileceğini bir kez daha gösterdi.