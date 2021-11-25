Vitor Pereira, Galatasaray karşısındaki sistem ve kadroyu Olympiakos deplasmanında da kullanmayı planlıyordu. Ancak Mesut Özil’in sakatlığı sonrası işler değişti. Portekizli teknik adam, Mesut ve Gustavo’nun yokluğunda saha içindeki lider olarak İrfan Can Kahveci’yi belirledi.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, uzun süren sakatlığının ardından Konya maçıyla birlikte sahalara çok iyi bir dönüş yapmıştı. İrfan, son 4 resmi karşılaşmada 1 gol atıp, 2 asist yaptı. Kısa sürede formunu yükselten başarılı oyuncu, bugünkü kritik karşılaşmada hücum organizasyonlarının patronu olacak.

10 numara pozisyonunda oynayacak olan İrfan, kilit paslarının yanı sıra etkili şutlarıyla en önemli gol silahları arasında yer alıyor.