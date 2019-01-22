Volkan Demirel, Nabil Dirar ve yeni transfer Sadık Çiftpınar 90 dakika sahada kaldılar.

Volkan’dan korkutan çıkış

Devre arasında affedilen kaptan, dün eldivenleri devraldı. Tecrübeli file bekçisi kalesine gelen 3 isabetli şutta gole izin vermedi. Aytaç’ın kafa vuruşunda ise çaresiz kaldı. Volkan ayrıca bir pozisyonda kalesini boşalttı. Yusuf Erdoğan’ın vuruşunu Hasan Ali çizgiden çıkartarak bir anlamda kaptanını kurtardı.

Sadık’tan kritik hata

Fenerbahçe’nin tek transferi olan Sadık Çiftpınar, maç boyunca Skrtel’le iyi bir uyum yakaladı. Başarılı savunmacı 9 ikili mücadele, 6 hava topu kazandı; 6 uzaklaştırma yaptı. Sadık’ın başarılı sayılabilecek performansını, Bursa’nın golünde asisti yapan Diafra Sakho’yu kaçırmasıyla gölgelendi.

Dirar'dan müthiş mücadele

Sezonun ilk yarısında kadro dışı kalan Dirar da devre arasında affedildi. Faslı futbolcu, maç eksiği olmasına rağmen dün takımının ne çok koşan isimlerinden biri oldu. İlk yarıda hücumda, ikinci devrede ise savunmada başarılı işler yapan Dirar’ın çabaları galibiyet için yeterli olmadı.