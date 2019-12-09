Ozan mücadelesiyle göze girdi, Ferdi bulduğu kısa süreli şansları en iyi şekilde değerlendirdi. Son olarak cezalı Dirar da döndü. Fenerbahçe'nin sağ kanadında rekabet tavan yaptı.

Nabil Dirar

Faslı futbolcu, sağ kanadın 1 numaralı adayıydı. Ancak Hasan Ali’nin sakatlığı nedeniyle sezona sol bek olarak başladı. Yeni Malatya deplasmanında sağ bek oynadı. Dirar, Gençlerbirliği karşısında ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamadı. Sivas maçı öncesi hem Hasan Ali hem de İsla görev yapabilecek durumda. Bu nedenle Nabil Dirar artık kendi bölgesi olan sağ açık için rekabete girecek. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez hocası Ersun Yanal’dan sağ kanat için forma bekliyor.

Ozan Tufan

Orta saha, sağ bek, sağ kanat... Bu sezon birçok bölgede oynayan Ozan Tufan, Ersun Yanal’ın jokeri oldu. Yanal, Gustavo ve Emre’nin oynayacak durumda olduğu maçlarda başarılı öğrencisini sağ kanatta ve forvet arkasında kullandı. 24 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği karşısında orta sahanın sağında oynadı. Ozan bu bölgede forma giydiği zaman, orta sahaya da direnç katıyor. Bu nedenle Ersun Yanal, zorlu Sivasspor deplasmanında sağ kanatta yine Ozan Tufan’ı tercih edebilir.

Ferdi Kadıoğlu

Taraftarın gözdesi olan genç futbolcu, Ersun Yanal’dan beklediği şansı çok az buldu. Ancak Ferdi, bunu çok iyi şekilde değerlendirdi. Bu sezon 7 resmi maçta sadece 229 dakika sahada kalan gurbetçi futbolcu, 3 gol, 2 asistlik müthiş bir skor katkısı sağladı. Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği maçında da sonradan oyuna girip jeneriklik bir gole imza atarak forma rekabetinde güçlü bir şekilde yer alacağını gösterdi. Yine de Ersun Yanal’ın Sivas’ta Ferdi’yi oynatması zor görünüyor.