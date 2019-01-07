Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen Fenerbahçe’nin yeni savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, önceki gün takımın Antalya’daki devre arası kampına katıldı ve dün de ilk idmanında boy gösterdi.

Kamp yapılan otelde idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal tarafından karşılanan Sadık’a Yanal, “Allah uzun yıllar Fenerbahçe’de oynamanı nasip etsin” dedi. 4.5 sezon formasını giydiği Malatyaspor’a, “Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, hüznüyle 4 sezon boyunca formasını gururla taşıdığım, 2 şampiyonluk yaşayıp sayısız mutluluk ve gururu paylaştığım Malatyaspor’da birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim” sözleriyle veda eden 26 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla büyük başarılar kazanmak istediğini söyledi.

‘Sorumluluklarımı biliyorum’

Tecrübeli oyuncu, “Fenerbahçe’de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hayalini kurduğum yerdeyim. Ait olduğum yerdeyim. Ailemle birlikte bunun mutluluğunu yaşıyorum. Sorumluluklarımın farkındayım. Çok çalışacağım, çok mücadele edeceğim. İkinci yarıda takımımızı, camiamızı en iyi yerlere getirme adına sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Taraftarlarımızın gönlü ferah olsun. Çok kaliteli bir takımımız var. İnşallah bunu hep beraber el birliğiyle göstereceğiz” yorumunu yaptı.